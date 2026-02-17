Cilento risorse per l' artigianato | al via i bandi della Dieta Mediterranea

La Regione Campania ha aperto i bandi per finanziare l'artigianato nel Cilento, con l’obiettivo di sostenere le piccole imprese e valorizzare le tradizioni locali. Da oggi, artigiani e imprenditori possono presentare le domande per accedere ai fondi destinati a promuovere le produzioni tipiche e rafforzare il tessuto economico del territorio. Nei prossimi mesi, si aspettano molte richieste da parte di chi vuole investire in mestieri antichi e riqualificare le botteghe storiche.

Parte la strategia del Gal nell'ambito del Csr 2023-2027. Mondelli: "Puntiamo sull'identità produttiva". Domande online Scattano oggi i termini per la presentazione delle domande relative ai nuovi finanziamenti per lo sviluppo locale. Sono stati pubblicati gli avvisi pubblici della strategia "L'Artigianato della Dieta Mediterranea", il piano d'azione varato dal Gal Cilento e approvato dalla Regione nell'ambito del CSR Campania 2023-2027. L'operazione mira a convogliare risorse su settori chiave per l'economia del territorio, con un focus specifico sulle vocazioni produttive tradizionali rilette in chiave moderna.