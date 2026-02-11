Allo Stamford Bridge, il Chelsea perde una partita che sembrava già vinta. Rosenior, alla sua prima da allenatore, vede i suoi ragazzi portarsi sul 2-0, ma nel finale il Leeds riesce a rimontare e a conquistare i tre punti. Una sconfitta che lascia l’amaro in bocca e che mette in dubbio le prime mosse del nuovo staff tecnico.

Il debutto della nuova gestione tecnica di Liam Rosenior allo Stamford Bridge si trasforma in una beffa atroce. Il Chelsea, dopo un’ora di dominio assoluto e un doppio vantaggio che sembrava aver messo in ghiaccio i tre punti, si fa rimontare da un Leeds United mai domo, chiudendo martedì sul 2-2. Un pareggio che sa di sconfitta per i Blues, traditi da un blackout difensivo collettivo e da un errore sottoporta di Cole Palmer che grida vendetta al 94° minuto. La partita: dal dominio al blackout. Il Chelsea era partito con il piede giusto, guidato dalla visione di un Cole Palmer in versione rifinitore totale. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Chelsea, harakiri allo Stamford Bridge: Rosenior spreca il 2-0, il Leeds rimonta nel finale

