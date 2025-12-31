Maresca fischiato da una parte dello Stamford Bridge alla dirigenza del Chelsea non è passato inosservato

Dopo il pareggio 2-2 contro Bournemouth e risultati recenti non convincenti, il futuro di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea è oggetto di discussione. Durante la partita allo Stamford Bridge, il tecnico è stato fischiato da parte dei tifosi, segnando un momento significativo in un contesto di incertezza per la squadra e la dirigenza.

Dopo il pareggio 2-2 contro Bournemouth e gli ultimi risultati che non hanno convinto appieno, il futuro di Enzo Maresca sulla panchina del Chelsea è in bilico. Maresca è in bilico sulla panchina del Chelsea. Il Telegraph scrive: I dubbi sul futuro di Enzo Maresca si sono intensificati. Alcuni settori dello stadio lo hanno fischiato dopo il pareggio con il Bournemouth a Stamford Bridge, e questo ha messo ulteriormente alla prova il rapporto dell'italiano con la proprietà del Chelsea. Maresca ha dato ai giocatori due giorni di riposo in vista della partita di domenica contro il Manchester City. Ha registrato solo una vittoria in sette partite di Premier League e la squadra sta ora vacillando nella corsa per la qualificazione alla Champions.

