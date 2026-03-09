Migliaia di persone si sono radunate in Iran per celebrare la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema. La decisione è stata annunciata ufficialmente e la cerimonia si è svolta in un contesto di grande partecipazione pubblica. Mojtaba Khamenei, figlio dell’ex Guida, assume ora questo ruolo di rilievo nel governo iraniano. La notizia ha suscitato ampie reazioni tra la popolazione.

Mojtaba Khamenei, figlio della defunta Guida suprema iraniana, è stato nominato suo successore. L’annuncio, fatto dopo la mezzanotte, è arrivato dopo che erano emersi segni di divisione tra i funzionari iraniani, mentre il Paese attendeva una decisione dell’ Assemblea degli Esperti, un gruppo di religiosi che seleziona il leader supremo. Il giovane Khamenei era da tempo considerato un contendente per la carica, anche prima che un attacco israeliano uccidesse l’ayatollah Ali Khamenei. La TV di Stato ha letto una dichiarazione in cui si esortava la nazione a unirsi dietro di lui. Figura misteriosa, il 56enne è ora al centro della teocrazia iraniana e avrà l’ultima parola su tutte le questioni di Stato. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Iran, migliaia di persone festeggiano la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida Suprema

Articoli correlati

Chi è Mojtaba Khamenei, il figlio dell’ayatollah verso la nomina a nuova Guida Suprema dell’IranCinquantasei anni, secondogenito di Ali Khamenei e figlio prediletto, Mojtaba che prende il posto del padre come Guida Suprema dell’Iran è un...

Il figlio di Khamenei, Mojtaba, è la nuova Guida suprema dell'IranL'Assemblea degli Esperti iraniana ha eletto il figlio di Ali Khamenei, Mojtaba, come nuova Guida Suprema, su indicazione delle Guardie...

Tutto quello che riguarda Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Chi è Mojtaba Khamenei, l’ispiratore di brogli e repressione cresciuto nelle stanze del potere; Le vittime dell’attacco all'Iran, da Khamenei al ministro Difesa; Nuovo raid israeliano sul Libano. Il Senato Usa boccia la risoluzione che chiedeva stop alla guerra; Iran, Trump vuole scegliere il nuovo leader: Decido io. E boccia il figlio di Khamenei.

Migliaia di persone festeggiano la nomina di Mojtaba Khamenei a nuova Guida suprema dell'Iran(LaPresse) Mojtaba Khamenei, figlio del defunto leader supremo iraniano, è stato nominato suo successore. L'annuncio è arrivato dopo che erano emersi segni di divisione tra i funzionari iraniani, ment ... msn.com

Mojtaba Khamenei nuova Guida Suprema: è sfida a Donald TrumpMojtaba Khamenei nuova Guida Suprema dell'Iran. Donald Trump minaccia il regime mentre i raid colpiscono l'Arabia Saudita. stylo24.it

Corriere della Sera. . Mojtaba Khamenei è un morto che cammina. Donald Trump, comandante in capo della guerra preventiva all’Iran gliel’ha promesso: «Senza la mia approvazione il nuovo leader di Teheran non vivrà a lungo». Per il presidente americano i - facebook.com facebook

Alla fine, dopo le indecisioni della vigilia, l’Assemblea degli esperti ha deciso: è Mojtaba Khamenei il nuovo leader supremo dell'Iran, succedendo a suo padre Ali Khamenei, che già in passato lo aveva indicato come suo erede come guida spirituale del paes x.com