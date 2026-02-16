Pronostici di oggi 16 febbraio Serie A Serie C La Liga Primeira Liga FA Cup
Il 16 febbraio, le partite di calcio in Italia e in Europa portano nuovi pronostici, con il Lecce che affronta il Cagliari per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Oggi si giocano anche le ultime sfide della Serie C, mentre l’FA Cup si avvicina ai suoi sedicesimi di finale. Tra gli incontri più attesi, il derby catalano tra Girona e Barcellona si svolge in una città famosa anche per il suo aeroporto low cost, ma con una storia molto antica alle spalle.
Il match tra Inter e Juventus di ieri ha acceso le discussioni in tutta Italia, lasciando i tifosi con molte emozioni e alcune polemiche.
