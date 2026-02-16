Il 16 febbraio, le partite di calcio in Italia e in Europa portano nuovi pronostici, con il Lecce che affronta il Cagliari per cercare di uscire dalla zona retrocessione. Oggi si giocano anche le ultime sfide della Serie C, mentre l’FA Cup si avvicina ai suoi sedicesimi di finale. Tra gli incontri più attesi, il derby catalano tra Girona e Barcellona si svolge in una città famosa anche per il suo aeroporto low cost, ma con una storia molto antica alle spalle.

Eccoci dunque al riepilogo dei pronostici di oggi 16 febbraio. Il Lecce a Cagliari in cerca di punti salvezza, la Serie C, l’ultimo sedicesimo di FA Cup, il derby catalano Girona – Barcellona nella città che tutti conoscono anche perché c’è un aeroporto molto usato dalle low cost, ma in realtà è molto antica e. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Pronostici di oggi 16 febbraio. Serie A, Serie C, La Liga, Primeira Liga, FA Cup

Il match tra Inter e Juventus di ieri ha acceso le discussioni in tutta Italia, lasciando i tifosi con molte emozioni e alcune polemiche.

Ecco i pronostici di oggi, 10 gennaio, riguardanti le principali competizioni calcistiche: Serie A, FA Cup, La Liga, Bundesliga, Coppa di Francia e Coppa d’Africa.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.