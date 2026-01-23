Oggi tornano i campionati con diverse gare in programma, tra cui Inter-Pisa, partite di Serie B, Liga e Bundesliga. Dopo le sfide delle coppe europee, il calcio riprende con incontri ufficiali in vari campionati nazionali, inclusa la Ligue 1 e la Serie C. Un nuovo giorno di calcio che offre molte opportunità di seguire le partite più interessanti e aggiornarsi sui risultati in tempo reale.

In Serie A si gioca solo Inter-Pisa, questa sera alle 20:45. I neroazzurri avranno l'importante occasione di allungare momentaneamente su Milan e Napoli. In Ligue 1 si gioca Auxerre-PSG, mentre in Liga c'è Levante-Elche. Al via girone A e C in Serie C. In tutti i campionati si gioca dalle 20 in avanti. Le partite di oggi Inter-Pisa, ore 20:45 Le partite di oggi Carrarese-Empoli, ore 20:30 Le partite di oggi Triestina-Lumezzane, ore 20:30 Le partite di oggi Giugliano-Cavese, ore 20:30 Le partite di oggi Levante-Elche, ore 21 Le partite di oggi St. Pauli-Amburgo, ore 20:30 le partite di oggi Auxerre-PSG, ore 20 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Le partite di oggi: c'è Inter-Pisa. Poi Serie B, Liga e Bundesliga

Leggi anche: Serie A, Serie B, Serie C, Liga, Ligue 1, Bundesliga e Mondiale U17: le partite di oggi

Leggi anche: Serie A, Serie B, Serie C, Premier, Liga, Ligue 1, Bundesliga e FA Cup: le partite di oggi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi; Le partite di oggi: in campo Milan e Roma, Senegal e Marocco si giocano la Coppa d'Africa; Il calcio in TV oggi, la programmazione di martedì 13 gennaio 2026: la Roma cerca i quarti di Coppa; Serie A, le partite di oggi: dove vedere Napoli-Parma e Inter-Lecce, orari e tv.

Champions League, dove vedere le partite di Juve e Atalanta oggi in TV: orari e canaliJuventus-Benfica e Atalanta-Athletic Bilbao sono le partite di Champions che le italiane giocano oggi alle 21. Bianconeri in diretta tv e in esclusiva su Amazon Prime Video, bergamaschi su Sky e NOW. fanpage.it

Serie A, le partite di oggi: dove vedere Lazio-Napoli, Fiorentina-Cremonese, Verona-Torino e Inter-BolognaIl programma completo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2025-26: riflettori puntati su Atalanta-Roma, Lazio-Napoli e Inter-Bologna. sport.virgilio.it

CONTROLLO VIGILI BOLOGNA. 1.020 VIOLAZIONI ACCERATE IN ZONA STADIO. Polizia Locale, continuano i servizi di controllo nelle zone adiacenti lo stadio Dall’Ara durante concerti e partite di calcio. Da giugno 2025 ad oggi sono 1.020 le violazioni acce - facebook.com facebook

Champions League, il calendario e gli orari delle partite di oggi #SkySport #SkyUCL #ChampionsLeague x.com