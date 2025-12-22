Le pagelle Knight in crescita Magro riferimento Flop Alessandrini Zanotti stecca
SACCAGGI 6: il capitano fino a che è rimnasto in campo stava giocando una buona partita: in difesa, in attacco e nel far girare la squadra. JOHNSON 6: alla fine gli si possono perdonare anche alcuni errori, soprattutto in difesa, e alcuni tiri di troppo dal perimetro visto che per buona parte della gara è stato un punto di riferimento. KNIGHT 6: sembra trovarsi sempre meglio nella nuova veste che Sacripanti gli ha cucito addosso, più alternative e più utile in difesa. ALESSANDRINI 5: parte in quintetto ma non ripaga la fiducia del coach nei suoi 11 minuti in campo si vede poco o nulla. MAGRO 6,5: è il giocatore più importante dello scacchiere, quello che consente di avere più soluzioni offensive ed una maggiore solidità difensiva. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Leggi anche: LE PAGELLE. Johnson il faro. Magro vintage. Zanotti stecca. I play in ombra
Leggi anche: Le pagelle. Zanotti nervoso. Alessandrini c’è. Da Campogrande ci si aspetta di più
Le pagelle. Knight in crescita. Magro riferimento. Flop Alessandrini . Zanotti stecca - SACCAGGI 6: il capitano fino a che è rimnasto in campo stava giocando una buona partita: in difesa, in attacco e nel far girare la squadra. sport.quotidiano.net
LE PAGELLE. Johnson il faro. Magro vintage. Zanotti stecca. I play in ombra - SACCAGGI 5,5 il capitano è sembrato nervoso, come se ci fosse qualcosa che gli impedisse di entrare nel match. lanazione.it
Il calo nel secondo tempo condanna l'Estra: ennesimo passo indietro per Knight, Jazz troppo solo. Nelle pagelle si salvano solo in tre - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.