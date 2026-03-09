Le notizie più importanti di oggi 9 marzo 2026 a Latina e in provincia

Ecco un riepilogo delle principali notizie di oggi, 9 marzo 2026, a Latina e nella provincia. Sono stati registrati interventi di emergenza per un incendio in un deposito industriale, una protesta studentesca davanti alla sede comunale e un incidente stradale che ha coinvolto tre veicoli sulla strada statale. Sono stati anche avviati lavori di rifacimento del manto stradale in alcune zone della città.

Un riepilogo di questa giornata di lunedì attraverso il racconto dei principali fatti di cronaca, attualità e politica avvenuti sul territorio pontino Le notizie di oggi a Latina e nel resto della provincia. Ecco di seguito un breve riepilogo di questo lunedì 9 marzo attraverso il racconto dei fatti principali di cronaca, attualità e politica che hanno interessato il territorio pontino. - Uno sconcertante episodio è avvenuto nel capoluogo, dove un uomo ha tentato di rapire un bambino che era sul seggiolino del sedile posteriore dell'auto. Con lui c'era anche sua madre. Tutto è accaduto nel parcheggio di un supermercato di Latina. Lo sconosciuto ha aperto lo sportello e avrebbe cercato di afferrare il piccolo.

