Siria | esercito ' preso controllo 2 giacimenti petroliferi vicino a Tabqa'

Le forze armate siriane hanno recentemente riconquistato due importanti giacimenti petroliferi nella regione di Tabqa, tra cui Safyan e Thawra. Questi territori, strategici per le risorse energetiche del paese, sono ora sotto il controllo delle truppe di Damasco. La ripresa di queste aree rappresenta un passo significativo nel contesto delle dinamiche di sicurezza e controllo territoriale in Siria.

Damasco, 17 gen. (Adnkronos) - Le truppe siriane hanno preso il controllo del giacimento petrolifero di Safyan, del bivio di Rasafa, e del giacimento petrolifero di Thawra, vicino alla città di Tabqa. Lo ha reso noto il ministro dell'Informazione siriano Hamza Al-Mustafa, citando il Comando delle operazioni dell'esercito. Le forze curde controllano ancora alcuni dei più grandi giacimenti petroliferi della Siria, nella provincia di Deir Az Zor; tuttavia, il governo siriano ha affermato che tali giacimenti devono essere gestiti dalle autorità.

