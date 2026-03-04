Blackout totale in Iraq gli Usa | Via dal Paese I media | Milizie curde valutano l' offensiva di terra Ankara | Le difese Nato abbattono missile di Teheran | Sri Lanka affondata nave iraniana
In Iraq si registra un blackout totale mentre gli Stati Uniti chiedono di ritirare le truppe dal Paese. I media riferiscono che le milizie curde stanno valutando un'offensiva di terra. In Turchia, fonti ufficiali annunciano che le difese della Nato hanno abbattuto un missile proveniente da Teheran. Nel frattempo, una nave iraniana è affondata nelle acque dello Sri Lanka e i funerali di Khamenei, previsti per questa sera, sono stati rinviati. Il bilancio delle vittime in Iran è salito a uno.
Rinviati i funerali di Khamenei che erano previsti per stasera. Il bilancio delle vittime in Iran sale a 1.405. Il Portogallo concede agli Stati Uniti l'uso della base militare di Lajes, nelle Azzorre, «per scopi difensivi». 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it
