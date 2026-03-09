Lino Guanciale torna in televisione con una nuova miniserie intitolata Le libere donne, che andrà in onda dal 10 marzo su Rai1. La fiction, suddivisa in tre prime serate, è caratterizzata da un forte impatto emotivo e vede nel cast anche altre attrici e attori noti del panorama televisivo italiano. La trama si concentra su vicende di donne e le loro esperienze.

Lino Guanciale, tra i volti più amati della fiction targata Rai, torna con un una nuova miniserie ad alto carico emotivo: Le libere donne, in onda dal 10 marzo in tre prime serate su Rai1. Tratta dal romanzo Le libere donne di Magliano, scritto dal poeta e psichiatra Mario Tobino, la fiction vedrà l’attore abruzzese vestire i panni del celebre medico e scrittore. La regia, invece, è firmata da Michele Soavi, nipote della compagna di Tobino, Paola Levi. La trama di Le libere donne. Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, Le libere donne è ambientato tra Lucca e Viareggio negli ultimi anni della Seconda Guerra Mondiale. Al centro... 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Le libere donne, cast, trama e curiosità sulla nuova fiction con Lino Guanciale

Lino Guanciale parla de "Le Libere Donne" e critica Ddl Bongiorno, Meloni e TrumpDurante la conferenza stampa di presentazione della nuova miniserie Rai1 Le Libere Donne, Lino Guanciale non ha nascosto la sua apprensione per i...

Lino Guanciale è Mario Tobino nella serie Le libere donne: le anticipazioni e quando in tvAmore e follia con Lino Guanciale nel lager di Maggiano: la nuova serie Rai 1 che scuote il 1943

