Lino Guanciale è Mario Tobino nella serie Le libere donne | le anticipazioni e quando in tv

Lino Guanciale interpreta Mario Tobino nella serie televisiva Le libere donne, che andrà in onda su Rai 1. La narrazione si svolge nel 1943 e si concentra su una storia ambientata in un lager di Maggiano, coinvolgendo elementi di amore e follia. La serie, che affronta temi storici e umani, sarà trasmessa prossimamente.

Amore e follia con Lino Guanciale nel lager di Maggiano: la nuova serie Rai 1 che scuote il 1943 Non. Non chiamatela semplicemente fiction. “Le libere donne”, in arrivo su Rai 1 dal 10 marzo, è un pugno nello stomaco che riporta Lino Guanciale nei panni di Mario Tobino, lo psichiatra che scelse la poesia per curare l’orrore. Ambientata nel 1943, tra le mura opprimenti dell’ospedale di Maggiano, la serie diretta da Michele Soavi non racconta solo di malattie mentali, ma di una società che usava il manicomio per soffocare il grido di libertà delle donne. Coprodotta da Rai Fiction ed Endemol Shine Italy, liberamente tratta da “Le libere donne di Magliano” di Mario Tobino-Mondadori Libri, la fiction è ambientata fra Lucca e Viareggio durante la Seconda Guerra Mondiale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

