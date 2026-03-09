le foto della nube nera su teheran

Sono state diffuse foto di una grande nube nera sopra Teheran, visibile nel cielo. I bombardamenti condotti da Israele e dagli Stati Uniti hanno colpito alcuni depositi di carburante nella zona, causando l'aumento del fumo visibile dall'esterno. Nessuna altra informazione sulla situazione attuale è stata comunicata finora.

I bombardamenti di Israele e Stati Uniti hanno colpito anche alcuni depositi di carburante, causando enormi esplosioni e incendi alti decine di metri Nella notte tra sabato e domenica i bombardamenti di Israele e Stati Uniti contro Teheran, la capitale dell’Iran, hanno colpito anche alcuni depositi di carburante, e hanno causato enormi esplosioni e incendi alti decine di metri. Si sono viste grosse nuvole di fumo che hanno fatto diventare nero il cielo di Teheran, come mostrano alcune delle foto di ieri. Domenica del carburante è finito anche nelle fognature di Teheran e ha preso fuoco, sviluppando un incendio lungo i lati di una strada della città. 🔗 Leggi su Ilpost.it

