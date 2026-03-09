le difese nato hanno abbattuto un altro missile iraniano sopra la turchia

Un missile balistico lanciato dall’Iran e penetrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dalle difese aeree e antimissile della Nato, che sono dispiegate nel Mediterraneo orientale. L’incidente si è verificato sopra il territorio turco, coinvolgendo le strutture di difesa della Nato. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo all’origine o alle conseguenze dell’evento.

Si tratta del secondo incidente di questo tipo dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro la Repubblica Islamica. «Un missile balistico lanciato dall’Iran e penetrato nello spazio aereo turco è stato neutralizzato dagli elementi di difesa aerea e antimissile della Nato dispiegati nel Mediterraneo orientale». Lo ha reso noto il ministero della Difesa di Ankara. Si tratta del secondo incidente di questo tipo sul territorio della Turchia dall’inizio della guerra tra Stati Uniti e Israele contro l’Iran. Alcuni frammenti del missile sono caduti nella provincia di Gaziantep, nel sud-est del Paese, senza causare feriti. Rafforzate le misure di sicurezza nell’area. 🔗 Leggi su Lettera43.it

