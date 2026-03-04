Missile iraniano contro la Turchia | Abbattuto da difese Nato Fonti curde | Pronti all’offensiva di terra in Iran – La diretta

Un missile iraniano è stato abbattuto dalle difese della NATO mentre sorvolava lo spazio aereo turco. Fonti curde riferiscono di essere pronte a lanciare un’offensiva terrestre contro l’Iran. La situazione si inserisce nel quinto giorno di conflitto nel Golfo tra Israele, Stati Uniti e Iran, con il rischio di un coinvolgimento più ampio anche per l’Europa e l’Alleanza Atlantica.

Nel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran, il conflitto rischia di coinvolgere sempre più da vicino anche l’Europa e la Nato. In mattinata, le unità di difesa aerea dell’Alleanza Atlantica hanno neutralizzato munizioni balistiche sparate dall’Iran verso la Turchia. Il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele di oggi, mentre in Kuwait è morta una bambina colpita dalle schegge di un missile iraniano abbattuto. Gli Stati Uniti hanno fatto sapere di aver assegnato 50 mila uomini alla guerra mentre durante l’attacco a Beirut Israele ha colpito un hotel e un edificio. L’Iraq è al buio: la rete elettrica è stata completamente interrotta in tutte le province. 🔗 Leggi su Open.online

Missile iraniano contro la Turchia: «Abbattuto da difese Nato. Ci difenderemo». Iran, il consigliere di Khamenei a Trump: «Pronti a guerra prolungata» – La direttaNel quinto giorno della Guerra del Golfo tra Israele, Usa e Iran il Libano ha segnalato sei morti negli attacchi di Israele.

Leggi anche: Trump: "L'Iran era fuori controllo, ci avrebbero attaccato". Fonte delle milizie curde alla Ap: "Pronti all'offensiva di terra". Difese Nato abbattono missile di Teheran| Sri Lanka, affondata nave iraniana

Guerra Iran: missile contro Turchia, abbattuto da difesa NATO/ Caos in Medio Oriente: navi e jet UE in azioneScenari guerra in Iran: sottomarino affondato del regime, ritorsione con missile lanciato contro la Turchia (abbattuto dalla NATO). Azioni UE e USA ... ilsussidiario.net

La Turchia abbatte un missile dell'Iran. Condanna della NatoUn missile lanciato dall'Iran è stato intercettato e abbattuto dalla Turchia sul distretto di Dörtyol, vicino al Mediterraneo. Non ci ... iltempo.it

The Epoch Times Italia. . Mercoledì 4 marzo l'esercito israeliano ha dichiarato di aver abbattuto un jet da combattimento con equipaggio in Iran con un caccia F-35. “Poco fa, il caccia Adir (nome ebraico dell'F-35) ha abbattuto un caccia iraniano sopra il cielo d facebook

