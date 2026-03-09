Le diedero il braccialetto sbagliato ma non sapeva nuotare Anisa 7 anni muore nella gita al biolago Chiesto il processo per sei persone

Anisa, una bambina di sette anni, è deceduta il 24 luglio 2024 durante una gita al biolago «Acquaviva» di Caraglio, nel cuneese. La ragazza, che non sapeva nuotare, aveva ricevuto un braccialetto sbagliato prima dell’attività. Per l’incidente sono stati chiesti i processi per sei persone coinvolte.

Anisa, 7 anni, è morta durante la gita parrocchiale al biolago «Acquaviva» di Caraglio, nel cuunese, il 24 luglio 2024. Gli animatori e il personale del Biobarco l’hanno cercata per diversi minuti, invano. Verrà trovata a due metri di profondità. La piccola faceva parte di un gruppo estivo parrocchiale della Valle Stura curato da don Fabrizio Della Bella. La procura di Cuneo ha chiesto il rinvio a giudizio per sei persone: l’accusa è omicidio colposo. Fra loro figurano, secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il progettista e direttore dei lavori, ingegnere Stefano Ferrari, il responsabile dell’Ufficio tecnico del Comune e... 🔗 Leggi su Open.online

