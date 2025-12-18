Scompare a 3 anni Michelle trovata viva 40 anni dopo ma non sapeva nulla | Non sei chi pensi di essere

Una donna scompare a soli 3 anni, sparisce nel nulla per oltre 40 anni senza sapere chi è davvero. Michelle, trovata viva dopo decenni, scopre di essere stata adottata e di non conoscere la propria identità. La verità emerge grazie all'intervento delle forze dell'ordine: il suo passato nascosto rivela un dramma familiare che cambierà per sempre la sua vita.

La donna statunitense era scomparsa il 2 aprile 1983, portata via dalla madre con una scusa. Per oltre 40 anni ha portato un altro nome e non ha saputo nulla del padre che la cercava, fino all'intervento della polizia: “Sei una persona scomparsa”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

