Incendio nella Rsa dove morirono sei anziani chiesto rinvio a giudizio per quattro persone e per la società

La procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per tre vertici della cooperativa Proges, la cooperativa stessa e per l'allora direttrice della Rsa 'Casa per coniugi' che prese fuoco nella notte tra il 6 e 7 luglio 2023 dove morirono sei anziani. Le accuse sono di omicidio colposo aggravato. Sei morti nel rogo in Rsa a Milano, pm chiedono il processo per cinque. Sei morti nel rogo in Rsa a Milano, pm chiedono il processo per cinque - (ANSA) – MILANO, 22 DIC – La Procura di Milano ha chiesto il rinvio a giudizio per cinque imputati, ossia tre vertici della cooperativa Proges, la stessa cooperativa, e la direttrice dell'epoca della ...

Sei morti nel rogo in Rsa “Casa per Coniugi” a Milano: la Procura chiede il rinvio a processo per cinque persone - Nei guai la presidente di Proges Michela Bolondi, la vicepresidente Francesca Corotti, il dg Giancarlo Anghinolfi e Claudia Zerletti, in qualità di direttrice ... fanpage.it

Incendio nella Rsa “Casa per coniugi” a Milano: dopo due anni la residenza per anziani è ancora chiusa - È ancora chiusa da due anni la Rsa “Casa per coniugi” a Milano dove, a causa di un rogo, sono morte sei persone e ferite 81 anziani. fanpage.it

