Chieti è la quinta città d' Italia con il clima migliore

Chieti ha raggiunto la quinta posizione nella classifica de Il Sole 24 Ore sulla qualità del clima in Italia, salendo dall’ottava posizione precedente. La lista valuta le condizioni climatiche delle città italiane e questa modifica rappresenta un miglioramento rispetto alle rilevazioni passate. La classifica si basa sui dati aggiornati relativi alle condizioni atmosferiche e ambientali delle diverse località del Paese.

Guadagna posizioni passando dall'ottava alla quinta nella classifica elaborata dal Sole 24 Ore. Al primo posto c'è Bari Gli indicatori presi in esame fotografano 15 parametri meteorologici, grazie ai dati, rilevati e validati da 3bmeteo, aggiornati all'ultimo decennio 2015-2025. La classifica sul clima è dunque una fotografia del benessere climatico e racconta quali sono le città capoluogo in grado di offrire le condizioni meteo migliori a chi vive sul territorio in base ai dati medi rilevati nell'arco dell’ultimo decennio. Sul podio, per il terzo anno consecutivo, primeggia Bari, seguita da Barletta-Andria-Trani, mentre Pescara si conferma al terzo posto; seguono Ancona e Chieti. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

