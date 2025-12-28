Osimhen terrorizza le difese turche da più di un anno ma è a Napoli che è diventato uno dei migliori centravanti al mondo

Osimhen, che da oltre un anno mette in difficoltà le difese turche, si è affermato come uno dei migliori centravanti mondiali a Napoli. La sua crescita ha contribuito a consolidare il suo ruolo tra i attaccanti di élite. Nel frattempo, l’Equipe ha stilato la graduatoria dei 30 migliori calciatori africani degli ultimi trent’anni, seguendo l’esempio di George Weah, vincitore del Pallone d’Oro nel 1995.

Dopo la vittoria di George Weah del Pallone d'Oro nel 1995, ora L'Equipe ha classificato i 30 giocatori più forti africani degli ultimi trent'anni. L'ex Napoli Kalidou Koulibaly era stato inserito in classifica, ma c'è anche un altro ex azzurro, ovvero Victor Osimhen, al 23esimo posto. Osimhen tra i migliori calciatori africani degli ultimi trent'anni. L'Equipe scrive: Lanciato troppo presto a Wolfsburg, l'attaccante nigeriano è in una situazione di stallo prima del suo 20esimo compleanno. È a Charleroi che si rilancia, rivelando un'aggressività e una velocità che attirano l'attenzione del Lille.

