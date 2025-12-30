Bremer esaltato da Iuliano | Uno dei migliori difensori al mondo Se non è un campione lui alzo le mani e mi fermo

Bremer ha ricevuto importanti elogi da Iuliano, che ha definito il difensore brasiliano uno dei migliori al mondo. L’allenatore ha sottolineato come, per lui, se non fosse un campione, non ci sarebbe motivo di continuare a commentare. Questa dichiarazione evidenzia l’apprezzamento e la considerazione di Iuliano nei confronti delle qualità di Bremer, riconoscendo il suo ruolo fondamentale nel panorama calcistico internazionale.

. Parla l'ex difensore. In un intervento ai microfoni di Radio Serie A, l'ex difensore bianconero Mark Iuliano ha analizzato l'impatto devastante di Gleison Bremer nell'economia del gioco della Juventus di Luciano Spalletti. Secondo Iuliano, la presenza del brasiliano non è solo un valore aggiunto per la difesa, ma rappresenta il vero motore che permette all'intera squadra di esprimersi con maggiore coraggio e propensione offensiva. L'ex calciatore ha espresso la sua ammirazione con parole inequivocabili: « Bremer è un calciatore che a volte gioca da solo contro tutti, mi ricorda Aldair.

