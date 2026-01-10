Serie A oggi Roma-Sassuolo | orario probabili formazioni e dove vederla
La Roma affronta oggi il Sassuolo all'Olimpico nel 20esimo turno di Serie A. La partita si svolge sabato 10 gennaio e rappresenta un’importante occasione per entrambe le squadre di fare punti. In questo approfondimento troverai orario, probabili formazioni e le modalità di visione dell’incontro.
(Adnkronos) – La Roma torna in campo in Serie A. Oggi, sabato 10 gennaio, i giallorossi ospitano il Sassuolo all'Olimpico nel 20esimo turno di campionato. La squadra di Gasperini, quinta in classifica, arriva dal successo in trasferta contro il Lecce, mentre gli uomini di Grosso (undicesimi) arrivano dal ko dell'ultimo turno contro la Juventus al . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
