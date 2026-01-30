Lazio-Genoa 3-2 | Cataldi al 100esimo regala i tre punti a Sarri in un Olimpico quasi deserto

La Lazio conquista tre punti contro il Genoa con un 3-2 arrivato al 100esimo minuto, grazie a un rigore di Cataldi. La partita si gioca in un Olimpico quasi vuoto, perché i tifosi della Lazio hanno deciso di protestare e non riempire gli spalti. La squadra di Sarri apre le marcature con Pedro e Taylor, ma nel finale il Genoa si riavvicina e crea tensione fino al gol decisivo.

I biancocelesti trovano il successo nel recupero grazie ad un calcio di rigore del numero 32. In rete anche Pedro, sempre dagli undici metri e Taylor alla prima marcatura in Serie A La Lazio vince per tre a due contro il Genoa al 100esimo minuto. Una partita surreale in un Olimpico deserto per via della protesta della tifoseria laziale, la squadra di Sarri va avanti per due a zero con le reti di Pedro e Taylor prima del blackout. L'errore di Gila infatti riapre la partita e la squadra di De Rossi rimonta da 2-0 a 2-2. Nel momento più delicato reazione di nervi della Lazio che inzia a spingere e nel recupero si guadagna un rigore.

