Cagliari-Lazio 0-0 | Maldini non si sblocca l' attacco di Sarri stecca ancora

Cagliari e Lazio pareggiano 0-0 dopo una partita priva di emozioni, causata dalla scarsa incisività offensiva di entrambe le squadre. La Lazio, in vantaggio numerico nel finale per l'espulsione di Mina, non riesce a segnare un gol decisivo. Il Cagliari si difende con ordine e blocca le avanzate avversarie. La partita si conclude senza reti, lasciando molte domande su chi potrebbe migliorare il proprio rendimento in attacco.

Pareggio senza reti all'Unipol Domus con i biancocelesti mai realmente pericolosi dalle parti di Caprile. Problemi alla spalla per Rovella che esce nella ripresa La Lazio pareggia per zero a zero contro il Cagliari. La squadra di Sarri che chiude la partita in superiorità numerica per il rosso nel finale a Mina (dopo dribbling di Noslin) non crea realmente nessun pericolo alla difesa sarda. Nonostante il rientro di Zaccagni dall'infortunio, l'attacco biancoceleste non si sblocca. Sia il tridente titolare Zac, Isaksen e Maldini che i subentrati Cancellieri e Ratkov non trovano mai l'opportunità per tirare in porta. 🔗 Leggi su Romatoday.it

LIVE Alle 20.45 Cagliari-Lazio, le ufficiali: Pisacane con Kilicsoy. Sarri punta su Maldini-ZaccagniPisacane e Kilicsoy sono confermati nella formazione del Cagliari contro la Lazio, che punta su Maldini e Zaccagni.

Lazio, Maldini ancora falso nove: Sarri esce allo scoperto sulla conferma dell’esperimento. Ha fatto un annuncio importante!Maurizio Sarri ha confermato che Maldini continuerà a giocare come falso nove, dopo averlo schierato nuovamente in questa posizione contro il Cagliari.

