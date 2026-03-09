Durante la 28esima giornata di Serie A, si è giocata la partita tra Lazio e Sassuolo, conclusa con il risultato di 2-1 a favore dei biancocelesti. Nella fase finale del match, Marusic ha segnato il gol decisivo nel recupero, regalando la vittoria alla squadra di casa. La cronaca della partita, con sintesi e moviola, è stata trasmessa in diretta, insieme ai risultati e ai dettagli delle altre sfide del turno.

Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. Il Milan mi segue? Vi rispondo così» Andrè Milan, la rivelazione: «Siamo di fronte ad una situazione che verrà risolta prima dell’estate». I dettagli Mercato Juve, settimana decisiva per Senesi? Nuovi contatti con l’entourage e quattro big europee in corsa Roma, bomber Ndicka ci ha preso gusto! Cosa c’è dietro i suoi 3 gol consecutivi Bisseck torna sul KO col Milan: «Se mi avessero detto che avremmo perso due derby per vincere lo scudetto avrei firmato. Tanti club mi vogliono? Sono concentrato solo su una cosa» Pellegrino punta in alto: «L’obiettivo salvezza si sta avvicinando. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Diretta gol Serie A: Lazio Sassuolo 2-1, Marusic regala la vittoria ai biancocelesti nel recupero

Articoli correlati

Leggi anche: Diretta gol Serie A LIVE: Lazio Sassuolo 2-1, Marusic riporta avanti i biancocelesti nel recupero

Diretta gol Serie A LIVE: Juventus Lazio 2-2, Kalulu la riacciuffa nel recuperoSassuolo, parla Carnevali: «Sul VAR bisogna riflettere, così si rischia di rovinare tutto.

Tutti gli aggiornamenti su Lazio Sassuolo

Temi più discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Lazio-Sassuolo: orario, diretta, probabili formazioni e dove vedere in tv e streaming la Serie A; Lazio-Sassuolo: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Torino - Lazio in Diretta Streaming | DAZN IT.

Diretta/ Lazio Sassuolo (risultato 1-1) streaming: Dele-Bashiru, potenza senza precisione (9 marzo 2026)Diretta Lazio Sassuolo, streaming, video e tv: quote e probabili formazioni dallo Stadio Olimpico per il ventottesimo turno della Serie A, stagione 2025/2026. ilsussidiario.net

Lazio-Sassuolo: orario, diretta, formazioni ufficiali e dove vedere in tv e streaming la Serie ANel posticipo della 28ª giornata i biancocelesti di Maurizio Sarri ospitano all'Olimpico i neroverdi di Fabio Grosso ... tuttosport.com

Serie A, Lazio-Sassuolo 2-1: decide Marusic al 92’ Stadio Olimpico Approfondisci qui https://www.rainews.it/maratona/2026/03/calcio-serie-a-giornata-28-inter-milan-napoli-roma-juventus-como-lecce-pisa-verona-risultati-cronaca-aggiornamenti-diretta- - facebook.com facebook

SERIE A | In campo il posticipo della 28ma giornata, Lazio-Sassuolo. Segui la DIRETTA #ANSA x.com