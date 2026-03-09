Lazio-Sassuolo 2-1 i biancocelesti vincono allo scadere

Nel match della 28a giornata di Serie A, la Lazio ha battuto il Sassuolo con il risultato di 2-1 allo stadio Olimpico di Roma. I biancocelesti hanno segnato il gol decisivo nel finale di partita, portando a casa la vittoria. La gara si è conclusa con il successo della Lazio nel tempo di recupero.

La Lazio vince 2-1 contro il Sassuolo, nel match giocato allo stadio Olimpico di Roma e valido per la 28a giornata di Serie A. I biancocelesti hanno sbloccato il match dopo 180 secondi grazie a Maldini mentre al 35? è arrivato il pareggio degli emiliani firmato da Laurentié. Il gol vittoria, al 92?, è stato di Marusic, complice un'uscita disastrosa di Muric. La squadra di Maurizio Sarri così si porta al 10° posto in classifica con 37 punti mentre i neroverdi di Fabio Grosso rimangono al 9° posto a quota 38 punti.