Il Napoli conquista una vittoria importante a Genova, battendo il Genoa 3-2 all’ultimo secondo. La partita è stata intensa e combattuta fino all’ultimo secondo, con i partenopei che trovano il gol decisivo grazie a Hojlund dal dischetto. Il risultato premia la squadra di Spalletti, che ha saputo sfruttare le occasioni e portare a casa i tre punti.

Genoa Napoli 2-3, i partenopei portano a casa i tre punti al termine di una sfida molto combattuta. Una vittoria importante per Conte. La sfida tra Genoa e Napoli si è trasformata in un romanzo d’appendice calcistico, conclusosi solo al nono minuto di recupero con un finale che ha lasciato Marassi in un silenzio irreale. In una partita dominata dal nervosismo e dall’uso massiccio del VAR, gli uomini di Antonio Conte sono riusciti a strappare tre punti pesantissimi, vincendo 3-2 una gara che sembrava stregata. Il match si incendia dopo appena sessanta secondi. L’arbitro Massa, richiamato al monitor, assegna un penalty ai padroni di casa: Ruslan Malinovskyi non sbaglia dal dischetto e batte centralmente Meret per l’1-0 immediato. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Genoa Napoli 2-3, i partenopei vincono allo scadere: decide Hojlund dal dischetto. Il resoconto del match

