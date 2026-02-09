Autovelox mobili nel Lazio | la programmazione dei controlli dal 9 al 15 febbraio

Le forze dell’ordine hanno annunciato i controlli di velocità nel Lazio dal 9 al 15 febbraio. Questa settimana, i controlli si concentreranno su alcuni tratti di strada considerati più a rischio, con pattuglie e autovelox mobili pronti a vigilare. Le autorità invitano gli automobilisti a rispettare i limiti di velocità per evitare sanzioni e garantire la sicurezza di tutti.

Un cartello, una pattuglia, un tratto di strada "sensibile": i controlli di velocità tornano al centro dell'attenzione nel Lazio. Polizia Stradale e Astral Infomobilità hanno diffuso la programmazione settimanale delle postazioni mobili dal 09.02 al 15.02, con l'obiettivo dichiarato di scoraggiare comportamenti pericolosi e aumentare la sicurezza lungo alcune arterie strategiche. La pubblicazione in anticipo, inoltre, punta a rendere i controlli trasparenti e a rafforzare la funzione preventiva più che punitiva. Le postazioni mobili previste: date e strade. 10022026 – SS2 Cassia (VT) 14022026 – A12 Roma–Tarquinia (RM) 15022026 – A24 Roma–Teramo (RM) Perché le postazioni vengono annunciate.

Questa settimana la Polizia Stradale e Astral Infomobilità intensificano i controlli sulla velocità in tutta la regione.

