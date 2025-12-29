Autovelox a Frosinone e nel Lazio attivi i controlli per Capodanno | le strade interessate

Dal 29 dicembre al 4 gennaio, la Polizia Stradale intensifica i controlli autovelox a Frosinone e in altre zone del Lazio, per garantire la sicurezza stradale durante il periodo di festività. Le pattuglie saranno presenti lungo le principali arterie per monitorare la velocità e prevenire incidenti, contribuendo a un periodo di festa più sicuro per tutti gli utenti della strada.

Da lunedì 29 dicembre a domenica 4 gennaio la Polstrada sarà presente con le proprie pattuglie lungo le strade del Lazio. Interessata anche una strada di Frosinone, l’Asse attrezzato (Sp 277). Ecco dove sono posizionati gli autovelox nel Lazio dal 29 dicembre al 4 gennaio.31122025 – A12. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it Leggi anche: Nuova settimana di controlli con autovelox e scout: mappa completa delle strade interessate Leggi anche: Autovelox in azione, ecco le strade interessate Qui trovi una selezione di articoli, aggiornamenti e post social sullo stesso argomento. Mappa Autovelox e tutor 2025: dove sono?; Polstrada, autovelox mobili nel Lazio, dove sono le postazioni questa settimana (dal 22 al 28 dicembre); Autovelox a Viterbo e nel Lazio la settimana di Natale | ecco le strade dove sono posizionati. Danno fuoco all’autovelox attivato due giorni fa: il rogo sulla Cassino-Mare - Da meno di 72 ore è entrato ufficialmente a pieno regime ed è già diventato il bersaglio di un grave atto vandalico. ilmessaggero.it

Strade, riecco gli autovelox in Ciociaria. Serie di postazioni in arrivo - La lista degli autovelox autorizzati copre un vasto territorio, disegnando una mappa dei controlli che va da Nord a Sud della Ciociaria, toccando snodi cruciali del traffico. ilmessaggero.it

Autovelox e telelaser sulle strade del Lazio: dove saranno i controlli della velocità fino al 14 dicembre - La Polizia Stradale ha diffuso il nuovo calendario dei controlli della velocità nel Lazio, nella settimana in corso e fino al 14 dicembre, con ... msn.com

Laziotv. . Rassegna stamp delle province di Latina e Frosinone di lunedì 29 dicembre 2025. Buongiorno - facebook.com facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.