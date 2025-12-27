Pronostico Udinese-Lazio | nelle partite dei biancocelesti ormai è una costante

Udinese-Lazio è una partita della diciassettesima giornata di Serie A e si gioca sabato alle 18:00: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. L’ Udinese ha trascorso il Natale in ritiro a causa della pesante sconfitta rimediata domenica scorsa contro la Fiorentina, il fanalino di coda della Serie A che prima della sfida con i bianconeri non aveva vinto neppure una partita. In dieci uomini dal 7? per via dell’espulsione del portiere Okoye – uscita scriteriata su Kean dell’estremo difensore nigeriano e rosso diretto – i friulani si sono man mano sgretolati ed hanno finito per perdere addirittura 5-1 contro una squadra ultima in classifica ed alle prese con tantissimi problemi. 🔗 Leggi su Ilveggente.it

