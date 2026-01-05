Lavori urgenti | Epifania senza acqua le vie coinvolte

Per lavori di riparazione di una condotta idrica, martedì 6 gennaio 2026 sarà sospesa l’erogazione acqua in alcune vie della Val Polcevera, tra cui via Girolamo Gastaldi. La comunicazione è stata rilasciata da Ireti, che ha indicato le vie coinvolte e la necessità di interventi urgenti per ripristinare il servizio. Si consiglia di pianificare di conseguenza le attività quotidiane.

Stangata bolletta dell'acqua, quanto si paga a Genova e in Liguria: tutti i. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

