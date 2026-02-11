Lecce siccità nelle scuole | didattica interrotta e campanelli anticipati per lavori ad Acquedotto Pugliese

Lecce affronta una nuova crisi d’acqua. Le scuole della città sono state costrette a interrompere le lezioni prima del previsto, mentre i campanelli suonano in anticipo a causa dei lavori dell’Acquedotto Pugliese. La siccità ha messo in difficoltà molte famiglie e scuole, che devono fare i conti con una fornitura idrica sempre più scarsa.

Lecce è stata colpita da una serie di disagi idrici che hanno portato alla chiusura anticipata di diverse scuole, tra cui il Liceo Palmieri e l’Istituto Comprensivo “Dante Alighieri-Armando Diaz”. L’interruzione dell’erogazione idrica, prevista da Acquedotto Pugliese, ha creato notevoli problemi soprattutto per gli studenti pendolari e le famiglie, sollevando interrogativi sulla comunicazione tra l’ente gestore e le istituzioni scolastiche. La giornata di oggi, 11 febbraio 2026, è iniziata con disagi significativi per la comunità scolastica leccese. I lavori per la posa di nuove opere sulla rete idrica, effettuati il giorno precedente, avevano determinato una sospensione dell’erogazione idrica nel centro storico e a San Pio, con possibili ripercussioni anche in altre zone della città come Viale Grassi, San Lazzaro e Ferrovia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Lecce Siccità

Acquedotto Pugliese sta eseguendo interventi di manutenzione a Carovigno, con l’obiettivo di migliorare la rete idrica locale.

Questa mattina, in alcune strade di Oria, l’acqua è stata interrotta.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Lecce Siccità

Lecce, un altro raid notturno a scuola: colpito l'Itis OlivettiMacchinette danneggiate e parti interne sparse sul pavimento: è lo scenario che si è presentato questa mattina all’Itis Olivetti ... msn.com

Diabete a scuola: il caso di Lecce. Quando le buone pratiche non diventano standardè di ieri la notizia di un bambino di nove anni di Lecce al quale è stato rifiutato il ritorno a scuola – dopo l’insorgere di un diabete di tipo 1 e il conseguente ricovero in ospedale – perché ... quotidianosanita.it

Lavori dell'acquedotto pugliese nella prima metà del Novecento. Si nota l'installazione della tubatura che partiva dal serbatoio (ancora oggi presente) e da viale castello giungeva in città. Sullo sfondo la fortezza. Fondo dell'Acquedotto Pugliese, Bari - facebook.com facebook