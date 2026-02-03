Avviati i lavori di messa in sicurezza dell' ex Liceo dopo 45 anni

Sono iniziati i lavori di messa in sicurezza dell’ala pericolante dell’ex Liceo di via Roma a Capua. Il sindaco Adolfo Villani ha confermato che si stanno rimuovendo le parti danneggiate per evitare rischi ai cittadini e agli studenti. Dopo 45 anni, finalmente si interviene su un edificio che da tempo rappresentava una preoccupazione. Le operazioni sono appena partite e dureranno alcune settimane.

Via ai lavori di messa in sicurezza dell'ala pericolante dell'ex Liceo di via Roma a Capua. Ad annunciarlo è il sindaco Adolfo Villani.Interventi attesi da tempo, praticamente dal terremoto del 1980: ben 45 anni. La struttura, chiusa da decenni, ha subito circa un anno fa un cedimento, con.

