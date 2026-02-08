Maschere a Led per il viso funzionano davvero? Il parere degli esperti riguardo l’ultima ossessione di bellezza virale sui social e su Netflix

Le maschere a LED per il viso sono diventate un vero e proprio fenomeno tra gli appassionati di skincare. Ovunque si guardi, si vedono persone che si fotografano con quelle luci rosse sul volto o che le usano durante le dirette sui social. Anche in una scena di Emily In Paris, queste maschere fanno capolino. Ma funzionano davvero? Gli esperti sono divisi: alcune promesse di miglioramento della pelle sembrano reali, altre sono solo mode passegere. La domanda rimane aperta: vale la pena provarle o è solo un trend passeggero

Ormai si vedono un po’ ovunque: le maschere Led per il viso sono la nuova ossessione di bellezza. Sono facili da riconoscere perché sembrano uscite da Star Wars, emettono una sorta di luce rossa e hanno rapidamente invaso i social media e le serie tv: compare anche in una scena di Emily In Paris. Ma la vera domanda è: funzionano davvero? “Come tanti altri device cosmetici, queste maschere imitano quelle utilizzate in ambito medico e fisioterapico per stimolare i tessuti”, spiega a ilfattoquotidiano.it Mariuccia Bucci, Past President Isplad e Dermatologo Plastico. “Sui social vengono presentate come strumenti miracolosi che ringiovaniscono la pelle in poche settimane: possono essere usate, ma riducendo le aspettative”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Approfondimenti su Maschere LED

Maschere LED viso: funzionano davvero Cosa dice la scienza (e cosa è marketing)

