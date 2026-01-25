Milan Femminile Bakker | Conosciamo la Ternana tutto dipende da noi

In vista della sfida tra Milan Femminile e Ternana, l’allenatrice Suzanne Bakker ha sottolineato l’importanza di concentrarsi sulle proprie possibilità, affermando che tutto dipende dalle proprie prestazioni. La partita rappresenta un momento chiave per le rossonere, che vogliono affrontare l’incontro con determinazione e attenzione, consapevoli delle proprie capacità e della necessità di puntare sui propri punti di forza per ottenere il risultato desiderato.

Una giornata piena zeppa di impegni per i rossoneri. A scendere in campo, infatti, non è solo il Milan di Massimiliano Alleri che dovrà affrontare la Roma di Gian Piero Gasperini, ma sarà anche il Femminile di Coach Suzanne Bakker. Domani al "Velodromo Attilio Pavesi" di Fiorenzuola alle ore 12.30 le rossonere ospiteranno la Ternana di Ardizzone, in occasione dell'ultima giornata del girone di andata. Ecco, di seguito, alcune dichiarazioni alla vigilia del match da parte dei due allenatori, riportate dal suo ufficiale rossonero: Coach Suzanne Bakker, Milan: "Conosciamo la Ternana e le loro caratteristiche: gioco fisico e tanta energia.

