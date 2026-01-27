In vista della sfida di domani a Dortmund, Chivu commenta le aspettative deludenti in Champions League. Il tecnico spiega che alcune assenze, come quella di Barella, influenzeranno la strategia della squadra, sottolineando come la qualificazione non dipenda più esclusivamente da loro. Un momento di riflessione e preparazione in vista di una partita importante.

Un sano realismo, ma anche tanta consapevolezza di poter fare risultato a Dortmund. Christian Chivu ne è convinto: "Questa è un'atra competizione, non il campionato, con aspettative diverse - spiega il tecnico -. Ci siamo messi in una situazione particolare e adesso non dipende più solo da noi, ma anche dagli altri. Vogliamo comunque fare una grande gara. Mentalmente entreremo in campo per essere dominanti e ottenere una grande prestazione, poi a fine gara vedremo come siamo messi. Il Borussia Dortmund per quello che rappresenta per il calcio europeo è una squadra top, sono poche le formazioni che qui riescono a vincere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chivu: "In Champions avevamo altre aspettative. Ora non dipende solo da noi"

Cristian Chivu, allenatore dell'Inter, ha commentato il pareggio contro il Napoli durante la conferenza stampa.

