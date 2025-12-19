A Cascina, il 18 dicembre 2025, sono state consegnate le borse di studio intitolate a Sara Taddei, riconoscimento che premia il talento e la dedizione degli studenti. Lara Banchellini, con una media di 9.27, e Emma Romoli, con 9, si sono distinte per il loro impegno e merito, ricevendo un meritato riconoscimento per il loro percorso scolastico.

© Lanazione.it - Riconoscimenti: consegnate a Cascina le borse di studio intitolate a Sara Taddei

Cascina (PI), 18 dicembre 2025 – Lara Banchellini, con la media di 9.27, e Emma Romoli, con la media di 9.25, sono le vincitrici delle borse di studio intitolate a Sara Taddei, bravissima studentessa del ‘Pesenti’ scomparsa in un tragico incidente stradale nel 1997. Fin da subito Marco e Dania, i genitori di Sara, si sono prodigati per istituire questo riconoscimento agli studenti più meritevoli, con un premio in denaro che vuole costituire uno stimolo per i ragazzi che iniziano il loro percorso di studi liceale all’istituto cascinese. Alla cerimonia di premiazione nella sala del consiglio comunale erano presenti i genitori di Sara, Marco e Dania, il sindaco Michelangelo Betti, l’assessora Francesca Mori, la dirigente scolastica del “Pesenti” Ivana Carmen Katy Savino, il vicepreside Fernando Mellea, che all’epoca della tragedia era uno degli insegnanti di Sara, e Francesca Biondi, compagna di classe di Sara. 🔗 Leggi su Lanazione.it

