Laura Morante | 45 anni di leggerezza contro il dramma crudele

L’8 marzo al PalabancaEventi della Banca di Piacenza si è tenuto un incontro tra l’attrice Laura Morante e Mino Manni. Durante l’evento, Morante ha parlato della sua carriera e del suo approccio al lavoro, sottolineando l’importanza di non prendersi troppo sul serio. L’attrice ha condiviso alcune riflessioni sulla sua esperienza nel mondo dello spettacolo e sulla sua filosofia professionale.

L’incontro tra Laura Morante e Mino Manni, tenutosi nel pomeriggio dell’8 marzo al PalabancaEventi della Banca di Piacenza, ha messo in luce la filosofia professionale dell’attrice: non prendersi sul serio è stato il suo vero punto di forza. A poche ore da questo scambio, l’artista si prepara a interpretare sei figure femminili delle tragedie greche nello spettacolo Notte di sflogorante tenebra, in programma al Teatro Verdi di Fiorenzuola. La conversazione ha rivelato come 45 anni di carriera siano stati vissuti con leggerezza, evitando le illusioni tipiche del settore teatrale. La presenza dell’attrice a Piacenza non è un evento isolato, ma si inserisce nella vivace scena culturale della provincia, dove istituzioni finanziarie come la Banca di Piacenza supportano iniziative artistiche di alto livello. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Laura Morante: 45 anni di leggerezza contro il dramma crudele Il dramma di Angela, morta a soli 45 anni: lascia nel dolore marito e figliolettoBrescia piange Angela Virgilio, scomparsa a soli 45 anni a causa di una grave patologia. Laura Morante ‘In viaggio per i diritti delle donne’ per l’8 marzoUna lettura e un accompagnamento musicale del Coro Femina,in un appuntamento che unisce parole e musica a Palazzo Strozzi Sacrati Il programma... Una selezione di notizie su Laura Morante. Argomenti discussi: Festa della donna, Laura Morante ospite della Banca di Piacenza al PalabancaEventi. La sostenibile leggerezza di Laura Morante La mia fortuna? Non essermi mai presa sul serioDagli esordi, giovanissima, con Carmelo Bene, agli incontri fortunati con Giuseppe e Bernardo Bertolucci, alla consacrazione con Nanni Moretti: Laura ... piacenzasera.it Incontro con Laura MoranteOspite d’eccezione domenica 8 marzo al PalabancaEventi di via Mazzini. In occasione della Festa della donna, la Banca di Piacenza ha organizzato (alle 17) un incontro con l’attrice e regista Laura Mor ... piacenzasera.it