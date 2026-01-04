Trovato morto nella sua abitazione nel Salernitano | indagini in corso

Un uomo di 30 anni, di origini straniere, è stato ritrovato senza vita nella propria abitazione a Sala Consilina, nel Salernitano. Le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le cause del decesso. Al momento, non sono state rese note ulteriori informazioni. La vicenda è seguita con attenzione dalle forze dell’ordine, che stanno valutando gli elementi a disposizione.

Tempo di lettura: < 1 minuto Un uomo di 30 anni, di origini straniere, è stato trovato senza vita nella propria abitazione a Sala Consilina, in provincia di Salerno. A lanciare l'allarme sono stati alcuni vicini, che non avevano più sue notizie da alcuni giorni. Sul posto sono intervenuti immediatamente i sanitari del 118 e le forze dell'ordine, ma per il trentenne, che viveva da solo, non c'era più nulla da fare. Le indagini sono ancora in corso da parte dei carabinieri, ma secondo quanto trapelato, la morte dell'uomo sembrerebbe essere avvenuta per cause naturali, probabilmente risalenti a qualche giorno prima del ritrovamento.

