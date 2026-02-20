Ginnastica Solaria fa il pieno | medaglie a raffica ai Regionali Silver

L’Asd Solaria 90 Pesaro conquista numerose medaglie al Campionato Regionale Silver di Ginnastica, disputato il 14 e 15 febbraio a San Benedetto del Tronto. La squadra, composta da ginnaste giovani e determinate, ha dato prova di grande abilità e precisione nelle varie discipline. Durante la competizione, le atlete hanno affrontato esercizi complessi, sorprendendo il pubblico e gli esperti. La partecipazione attiva e i risultati ottenuti dimostrano la crescita della società e il talento delle ginnaste locali. La manifestazione ha visto una forte presenza di pubblico e media.

Asd Solaria 90 Pesaro protagonista al Campionato Regionale Individuale Silver della Federazione Ginnastica d'Italia, svoltosi il 14 e 15 febbraio a San Benedetto del Tronto. Nel livello LD, splendida vittoria tra le Allieve 4 per Francesca Giletchi, salita sul gradino più alto del podio. Nelle Allieve 5 ottimi risultato con Chiara Tamanti, seconda, e Matilde Calandrini, terza. Nella categoria Junior 2, brillante secondo posto per Rebecca Casoli. Dominio nelle Senior 3, dove il podio è stato interamente targato Solaria 90: prima Margherita Mazza, seconda Gaia Calandrini, terza Camilla Marinoni. Importanti risultati anche nel livello LC2.