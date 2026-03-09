Latina | corpo in stabile abbandonato sospetta overdose

Un uomo è stato trovato senza vita in un edificio abbandonato di via Milazzo, a Latina. La scoperta è avvenuta questa mattina, quando i soccorritori hanno rinvenuto il corpo all’interno dello stabile. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi del caso e per verificare le circostanze del decesso, che potrebbe essere legato a un’overdose.

Un uomo è stato trovato privo di vita all'interno di un immobile disabitato situato in via Milazzo, nel territorio di Latina. La scoperta è avvenuta nella giornata di lunedì 9 marzo 2026, quando una segnalazione ha attivato immediatamente le forze dell'ordine e la polizia scientifica sul luogo del ritrovamento. Il corpo si presentava in uno stadio avanzato di decomposizione, elemento che suggerisce che il decesso non sia recente. Le prime valutazioni dei sanitari del 118 hanno escluso evidenti segni di violenza sul cadavere, aprendo però lo scenario di una possibile overdose come causa probabile della morte. L'identità del defunto, cittadino italiano, sarà confermata nelle ore successive attraverso l'esame autoptico previsto per stabilire le cause esatte del decesso.