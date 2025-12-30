Firenze | trovato morto nel giardino della Rondinella Sospetta overdose

Un uomo di 51 anni è stato rinvenuto senza vita nel giardino del circolo La Rondinella a Firenze, ieri pomeriggio, 29 dicembre 2025. Le autorità sospettano un’overdose, ma le indagini sono in corso per chiarire le cause del decesso. La vicenda ha suscitato attenzione nella comunità locale, che si interroga sulle circostanze di quanto accaduto.

Un uomo di 51 anni, di nazionalità italiana, è stato trovato senza vita ieri pomeriggio, 29 dicembre 2025, nel giardino del circolo La Rondinella a Firenze

