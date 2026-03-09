Scoperto il corpo senza vita di un uomo in uno stabile abbandonato di via Milazzo

Un uomo è stato trovato senza vita in uno stabile abbandonato di via Milazzo, a Latina. Il corpo è stato scoperto nel pomeriggio di oggi, 9 marzo, in una zona poco distante dal centro della città. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto per i primi rilievi e le indagini sono in corso per chiarire la dinamica dei fatti.

Polizia scientifica sul posto. Il cadavere era in avanzato stato di decomposizione Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto questo pomeriggio, 9 marzo, o in una zona poco distante dal centro della città di Latina. Il cadavere era all'interno di uno stabile da anni abbandonato, che si trova lungo via Milazzo. Una telefonata di allarme è arrivata al 112 e ha fatto precipitare sul posto le pattuglie della squadra volante insieme agli esperti della polizia scientifica. I sanitari del 118 hanno constatato il decesso, che secondo le prime informazioni non sarebbe recente dal momento che il corpo sarebbe ormai in avanzato stato di decomposizione.