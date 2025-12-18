Tentato furto nella notte | due cani da guardia mettono in fuga i ladri

Nella tranquilla località Madonna del Carmine di Agropoli, due cani da guardia hanno sventato un tentativo di furto notturno. Gli ignoti ladri, tentando di entrare in un parco residenziale attraverso la linea ferroviaria, sono stati scoperti e messi in fuga dall’attenzione dei cani, il cui abbaiare ha allertato gli abitanti, contribuendo a mantenere la sicurezza della zona.

© Salernotoday.it - Tentato furto nella notte: due cani da guardia mettono in fuga i ladri Tensione in località Madonna del Carmine di Agropoli: ignoti, nella notte, hanno tentato di introdursi in un parco residenziale attraverso la linea ferroviaria, ma sono stati notati da due cani da guardia, il cui abbaiare ha svegliato gli abitanti della zona. Così, accorgendosi di essere stati.

