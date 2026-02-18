Caivano tentato rapimento di un bimbo al supermercato | eroina di una cassiera sventa il sequestro e salva il minore
Una cassiera di 38 anni ha evitato un tentato rapimento di un bambino di 5 anni a Caivano, in Campania, quando un uomo di 45 anni ha cercato di portarlo via nel supermercato. La donna ha urlato e bloccato il criminale, che poco dopo è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo, già condannato in passato, aveva tentato di portare via il bambino mentre i genitori erano impegnati a fare la spesa. Il piccolo è stato subito recuperato e portato in salvo.
Caivano Sotto Shock: Tentato Rapimento di un Bambino al Supermercato. Caivano, in Campania, è stata teatro di un episodio sconcertante ieri sera: un uomo di 45 anni, con precedenti penali, ha tentato di rapire un bambino di 5 anni all’interno di un supermercato. L’intervento di una cassiera e l’arrivo dei carabinieri hanno sventato il sequestro, ma la vicenda ha riacceso l’allarme sulla sicurezza dei minori e sulle fragilità sociali del territorio. Dinamica dell’Accaduto: Terrore tra gli Scaffali. L’allarme è scattato intorno alle 19:30, quando la centrale operativa dei carabinieri di Caivano ha ricevuto una segnalazione urgente: un tentativo di rapimento in corso presso il supermercato Md di via Atellana.🔗 Leggi su Ameve.eu
Bergamo, il video del tentato rapimento di una bambina in un supermercatoA Bergamo, un uomo rumeno senza fissa dimora ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo nel supermercato, e le telecamere hanno catturato i momenti dell’episodio.
Tentato rapimento di una bambina al supermercato a Bergamo, i genitori pensavano "volesse ucciderla"Un uomo ha tentato di portare via una bambina al supermercato di Bergamo, e i genitori credono che volesse farle del male.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
