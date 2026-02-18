Caivano tentato rapimento di un bimbo al supermercato | eroina di una cassiera sventa il sequestro e salva il minore

Una cassiera di 38 anni ha evitato un tentato rapimento di un bambino di 5 anni a Caivano, in Campania, quando un uomo di 45 anni ha cercato di portarlo via nel supermercato. La donna ha urlato e bloccato il criminale, che poco dopo è stato fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo, già condannato in passato, aveva tentato di portare via il bambino mentre i genitori erano impegnati a fare la spesa. Il piccolo è stato subito recuperato e portato in salvo.

Caivano Sotto Shock: Tentato Rapimento di un Bambino al Supermercato. Caivano, in Campania, è stata teatro di un episodio sconcertante ieri sera: un uomo di 45 anni, con precedenti penali, ha tentato di rapire un bambino di 5 anni all’interno di un supermercato. L’intervento di una cassiera e l’arrivo dei carabinieri hanno sventato il sequestro, ma la vicenda ha riacceso l’allarme sulla sicurezza dei minori e sulle fragilità sociali del territorio. Dinamica dell’Accaduto: Terrore tra gli Scaffali. L’allarme è scattato intorno alle 19:30, quando la centrale operativa dei carabinieri di Caivano ha ricevuto una segnalazione urgente: un tentativo di rapimento in corso presso il supermercato Md di via Atellana.🔗 Leggi su Ameve.eu

