Apre lo sportello dell' auto e tenta di rapire un bambino | paura nel parcheggio di un supermcato

Un uomo ha aperto lo sportello di un'auto nel parcheggio di un supermercato e ha cercato di rapire un bambino seduto sul seggiolino posteriore, mentre la madre era accanto. L'episodio si è verificato di fronte ad altri clienti, che hanno assistito alla scena e hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Nessuno è rimasto ferito durante il tentativo.

L'uomo messo in fuga dalle urla della madre. Il padre lo ha inseguito e bloccato fino all'arrivo della volante Ha tentato di rapire un bambino che era sul seggiolino del sedile posteriore di un'auto, con accanto sua madre. La donna ha raccontato che uno sconosciuto ha aperto lo sportello del veicolo e ha cercato di afferrare il piccolo. La sua immediata reazione e le sue urla lo hanno messo in fuga e hanno scongiurato il peggio. L'uomo è stato arrestato. Tutto è accaduto nel pomeriggio di domenica 8 marzo, nel parcheggio di un supermercato di Latina. Gli agenti della squadra volante hanno ricevuto la segnalazione di un uomo su un possibile tentato rapimento di un minore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Articoli correlati

Paura a Latina: tenta di rapire un bambino nel parcheggio del supermercatoLatina, 9 marzo 2026 – Nella giornata di ieri, la polizia di Stato di Latina ha tratto in arresto un uomo di nazionalità irachena, classe 1992,...

Apre lo sportello dell'auto e porta via la borsetta: anziana rapinata nel pomeriggio di NataleUn giovane uomo, verosimilmente agrigentino, ha approfittato del fatto che la pensionata, dentro l'abitacolo della sua auto, era ferma lungo il...

Aggiornamenti e notizie su Apre lo sportello dell'auto e tenta di...

Temi più discussi: Apre lo sportello e fa cadere un ciclista, poi fugge. La sua patente era contraffatta; Riano celebra l’8 marzo: apre lo sportello antiviolenza e incontri culturali; A Vicenza apre lo sportello contro le discriminazioni Lgbt+; Molestie e violenze psicologiche sui luoghi di lavoro: apre lo sportello al Gaslini.

Apre lo sportello Salva debiti dell’Adoc BasilicataCon lo sportello Salva Debiti Adoc conferma il proprio impegno concreto a favore delle fasce più vulnerabili della popolazione, riaffermando il principio che il sovraindebitamento non deve diventare ... basilicata24.it

Assistenza domiciliare: a Misano apre uno sportello per badanti e famiglieA Misano Adriatico è attivo un servizio integrato che si rivolge alle badanti e alle famiglie che necessitano di supporto nella gestione dell'assistenza ... chiamamicitta.it

Il Comune apre le porte dei servizi educativi per la prima infanzia per presentare spazi, attività e progetto pedagogico - facebook.com facebook

Giornata internazionale della donna, apre la mostra fotografica nella scuola "Maria Carta" x.com