L’arte contemporanea di Skim incontra la tradizione | a Signa la mostra Big Bang Capodanno Fiorentino

A Signa è in corso la mostra “Big Bang Capodanno Fiorentino” che presenta le opere dell’artista Skim. La rassegna combina le tonalità vivaci e lo stile moderno di Skim con una delle tradizioni più radicate della zona. La mostra espone una selezione di lavori che uniscono l’arte contemporanea alla cultura locale, attirando visitatori interessati a questa fusione tra passato e presente.

C'è posta per te: il gigante è ferito, ma non abbattuto. La sua "crisi" può essere letta (anche) come una buona notizia L’energia cromatica e il linguaggio contemporaneo dell’artista Skim entrano nel cuore di una delle tradizioni più antiche del territorio. È stata presentata questa mattina nella Sala Oriana Fallaci di Palazzo Medici Riccardi a Firenze la mostra “Big Bang Capodanno Fiorentino”, esposizione che sarà inaugurata sabato 14 marzo alle ore 17 nella Sala dell’Affresco del Comune di Signa. Presenti il sindaco di Signa Giampiero Fossi, l’artista Skim, il presidente del Corteo Storico, Lorenzo Gori, insieme al gonfaloniere Daniele Mazzei. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati Arte Fiera 2026: Grand Hotel Majestic “gia Baglioni” celebra l’arte contemporanea con la mostra di RIl Grand Hotel Majestic "già Baglioni" di Bologna si trasforma per l’occasione di Arte Fiera 2026 in una galleria d’arte contemporanea con... Arte Fiera 2026: Grand Hotel Majestic “gia Baglioni” celebra l’arte contemporanea con la mostra di Roberto MigliettaC'è Posta per Te, le pagelle: De Filippi 'forza' sciagurate a riprendersi l'ex (0), Del Piero smarchetta (4), Maria suocera da incubo (7) In un...