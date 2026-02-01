Pianeta Milano Ma quale?

Poco più di cinque chilometri in linea d’aria, tra la stazione Centrale e lo stadio San Siro. Due punti di riferimento della città, distanti pochi minuti di treno o auto, ma simbolicamente lontani per molti milanesi. In una città che corre veloce, questo breve tratto riaccende il dibattito sul reale significato di “pianeta Milano”.

Poco più di cinque chilometri, in linea d'aria, separano la stazione Centrale di Milano e lo stadio San Siro. Eppure sembra di parlare di due pianeti diversi. Cosa possono avere in comune la città dove in un mese sono morti di freddo quattro senzatetto e quella che chiede minimo 260 euro per assistere dal terzo anello alla serata inaugurale delle Olimpiadi Invernali (per i posti più vicini al prato si sale a 700, 1.400 e fino a 2.026 euro)? Il sindaco Sala ha detto che "ogni cosa ha un prezzo (parlando dei disagi che vivranno i residenti, ndr ), però è un momento storico per la città". Questo è vero e un po' spiace fare i critici a tutti i costi, ma se c'è una cosa che il milanese medio ha capito in questi ultimi mesi e settimane pre olimpiche è che si tratta di un evento fatto per gli altri.

Questo mese il pianeta raggiungerà la massima visibilità, offrendo uno spettacolo celeste di grande intensità.

