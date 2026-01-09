Dimagrire con i farmaci ma a quale prezzo? Il peso risale entro due anni

Negli ultimi anni, i farmaci per la perdita di peso sono diventati un’opzione sempre più diffusa, offrendo nuove speranze a chi affronta l’obesità. Tuttavia, è importante considerare attentamente i benefici e i rischi di questi trattamenti, poiché spesso il peso può ripresentarsi nel tempo. Una scelta consapevole, accompagnata da un percorso integrato, rappresenta l’approccio più equilibrato per migliorare la salute a lungo termine.

Farmaci anti obesità: la Regione Lombardia li offrirà a prezzo calmierato, ma solo ha chi ha problemi seri di salute - Il progetto è descritto nella «Delibera della regole» approvata alla fine di dicembre. milano.corriere.it

Farmaci per dimagrire, stop alle iniezioni e i chili tornano in fretta: lo studio - Arriva una revisione su una serie di studi che esaminano cosa succede alle persone che interrompono il trattamento ... adnkronos.com

Farmaci antidiabete per dimagrire, l'effetto dura o i chili tornano Lo studio x.com

Trump, la bilancia è il nemico: "Dovrei prendere farmaci per dimagrire" Link articolo nel primo commento - facebook.com facebook

