Lucchese - Lo scatto decisivo La Pantera ha lanciato la sua fuga

Durante la partita tra Lucchese e Massese, Alessio Sansaro ha segnato il suo primo gol stagionale, decidendo la sfida al novantacinquesimo minuto. Prima del calcio d’inizio, Sansaro si è presentato allo stadio con un vassoio di pasticcini, che ha condiviso con i compagni di squadra e lo staff. La sua azione ha portato la squadra a una vittoria decisiva.

Come da tradizione, Alessio Sansaro – autore del suo primo gol stagionale con la maglia rossonera, che ha deciso al novantacinquesimo la sfida contro la Massese –, si è presentato ieri allo stadio con un vassoio di pasticcini e li ha offerti ai suoi compagni di squadra e allo staff. Il ventunenne centrocampista, ex Carrarese, pur giocando poco, è stato bravo a farsi trovare pronto quando il trainer ha deciso, nel finale, di gettarlo nella mischia. La forza della Lucchese è anche quella di poter contare su tutto il gruppo, dove tutti sono importanti. E Sansaro, con quel suo stacco aereo su un centro di Fedato, che ha. gonfiato la rete apuana, ne è stata la dimostrazione.